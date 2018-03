L’ambassadeur de Russie en France commente l’expulsion de diplomates russes

Les tentatives de motiver l'expulsion de représentants des missions diplomatiques russes dans divers pays par une «solidarité européenne» n'ont aucun fondement, a fustigé l'ambassadeur de Russie à Paris, Alexeï Mechkov. Ainsi, les États cèdent à «une sale provocation britannique», a-t-il ajouté.

«Aujourd'hui les autorités françaises ont proclamé quatre de nos diplomates persona non grata, cette mesure est liée à la décision de l'Union européenne concernant l'affaire de Salisbury», a affirmé M.Mechkov. «Nous sommes profondément déçus par cette démarche de nos collègues français.»

«Nous trouvons déplacé de céder à cette sale provocation britannique», a-t-il encore déclaré.

La France a annoncé lundi sa décision d'expulser quatre diplomates russes en réaction à l'empoisonnement au Royaume-Uni de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia. Outre la France, plusieurs autres pays européens, les États-Unis et le Canada ont pris la décision d'expulser des diplomates russes. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié de provocation cette vague d'expulsions.

Un ancien colonel des services de renseignement militaires russes, Sergueï Skripal, et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients le 4 mars dernier aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves tangibles pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

Détails à suivre