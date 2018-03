La «guerre diplomatique» entamée par l’Occident, Moscou promet une réponse symétrique

La réponse de la Russie à l’expulsion de ses diplomates de plusieurs pays occidentaux sera symétrique, mais l’affaire Skripal est une provocation et «le fruit de décisions communes» des Britanniques et des Américains, selon des députés russes.

La «guerre diplomatique» mène inévitablement à une montée des tensions mais la Russie ne se laissera pas faire, a déclaré lundi le parlementaire russe Alexeï Tchepa.

© Sputnik. Eduard Pesov Expulsion de diplomates russes à Londres: Moscou prendra des mesures symétriques

La réponse russe à l'expulsion de ses diplomates des États-Unis et de plusieurs pays européens sera symétrique et adéquate, estime pour sa part le sénateur russe Vladimir Djabarov.

La décision concernant les mesures de rétorsion à prendre relève de la compétence de la direction politique de la Russie, a-t-il indiqué, commentant l'expulsion de diplomates russes des États-Unis, du Canada, de France, d'Allemagne, de Lituanie, de Lettonie, l'Italie, du Danemark, de Pologne et d'Ukraine.

Pour le sénateur, l'affaire Skripal est une provocation conjointe et «le fruit de décisions communes» des Britanniques et des Américains.

Donald Trump aurait subi une pression après avoir félicité Vladimir Poutine à l'occasion de sa réélection au poste de chef de l'État russe, selon lui.

© REUTERS/ Peter Nicholls Affaire Skripal: ce que Londres ne dit pas

L'expulsion des diplomates russes est un pas inamical, Moscou y répondra en conséquence, a déclaré lundi le ministère russe des Affaires étrangères.

Un ancien colonel des services de renseignement militaires russes, Sergueï Skripal, et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients le 4 mars dernier aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves tangibles pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.