Chine-Maroc: un mémorandum d’entente signé entre des banques des deux pays

Le 23 mars, à Rabat, la Banque Marocaine du Commerce Extérieur pour l'Afrique et la Banque de Développement de Chine ont signé un mémorandum d'entente pour renforcer leur coopération en matière d' investissement , selon un communiqué publié sur le site de la banque marocaine.

Ce mémorandum d'entente a été ratifié, indique ce communiqué, dans la ligne de l'accord conclu par le Maroc et la République populaire de Chine en novembre 2017 dans le cadre du projet «une Ceinture, une Route» consacré «au développement des infrastructures, incluant les transports, la construction automobile et un parc technologique. Cet accord prévoit aussi des investissements dans des projets de développement durable associés aux enjeux sociaux et environnementaux».

Toujours selon le même communiqué publié sur le site de la BMCE, la signature de ce mémorandum d'entente précède l'ouverture prochaine d'une succursale de la Banque marocaine à Shanghaï, qui aura pour mission de repérer les opportunités dans les différents domaines du commerce sino-marocain. En plus, cette filiale fournira une plate-forme solide pour la coopération des secteurs privés des deux pays, ce qui permettra au Maroc de renforcer son rôle d'intermédiaire pour les investisseurs sur le marché africain. A travers ce partenariat, une nouvelle dynamique est insufflée aux relations entre le Maroc et la Chine.