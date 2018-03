Moscou: le Royaume-Uni place une bombe à retardement dans les relations Russie-UE

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou ne laisserait pas sans réponse les expulsions de ses diplomates.

«Moscou prendra des mesures de rétorsion à l'encontre de chaque pays qui a expulsé des diplomates russes», a-t-elle indiqué.

Elle a fait remarquer que ces mesures concerneraient tout type d'actions, y compris la fermeture du Consulat général de Russie aux États-Unis.

La première ministre Theresa May «est venue au sommet de l'UE pour appeler à la solidarité, à cette uniformité de politique étrangère qui est une loi pour les pays de l'Union européenne», a poursuivi Maria Zakharova.

«Seulement, tout le monde a oublié que la Grande-Bretagne a quitté l'UE, qu'elle a voté lors d'un référendum pour le Brexit, la sortie du pays de l'Union européenne. Ainsi, le Royaume-Uni a exigé au sommet la solidarité de tous ces pays qui restent au sein de l'Union européenne alors que lui-même s'en retire. Ce qui signifie qu'une bombe à retardement est posée sous tous les pays de l'UE qui commencent à pratiquer une politique antirusse concrète de ce type», a-t-elle souligné.

Plusieurs autres pays européens, les États-Unis et le Canada ont pris lundi la décision d'expulser des diplomates russes en réaction à l'empoisonnement au Royaume-Uni de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia.

Un ancien colonel des services de renseignement militaires russes, Sergueï Skripal, et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients le 4 mars dernier aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves tangibles pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

Détails à suivre