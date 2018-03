Moscou exhorte l’UK et les USA à transmettre toutes les données sur l'affaire Skripal

La partie russe s’est adressée aux ambassades des États-Unis et du Royaume-Uni à Moscou pour leur demander de fournir toutes les informations sur l'affaire Skripal dont a parlé aux médias l’ambassadeur américain en Russie Jon Huntsman, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova s’est adressée aux ambassades des États-Unis et du Royaume-Uni à Moscou pour leur demander de transmettre à la diplomatie russe les informations dont se servent leurs missions diplomatiques comme «base de preuves» qui appuierait la soi-disant implication de la Russie dans l'affaire Skripal.

«Je fais la demande aux ambassades des États-Unis et du Royaume-Uni à Moscou d'envoyer au ministère russe des Affaires étrangères les informations qu’ils s’envoient les uns aux autres en tant que «base de preuves» sans les transmettre à la partie russe ni les rendre publiques», a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Elle a en outre évoqué la «copie avec l’aperçu de l’incident» dont a parlé aux médias l’ambassadeur américain en Russie Jon Huntsman et qui serait soi-disant censée «prouver l'implication de l'État dans ce terrible crime».

«Pour le moment, Londres n’a envoyé à la Russie aucune information sur ce qui s'était passé. Personne n’a encore fondé les accusations portées contre Moscou», a-t-elle dit mardi aux journalistes.

«Peut-être que ces données ne sont pas publiées car elles ne sont rien d'autre que des slogans politiques», a indiqué Mme Zakharova.

Le 26 mars, 16 pays de l'UE ainsi que les États-Unis, le Canada, la Norvège, l'Ukraine et quelques autres ont annoncé leur décision d'expulser des diplomates russes en lien avec «l' affaire Skripal ». Le plus grand nombre de Russes a été expulsé des États-Unis, soit 48 diplomates et 12 employés de la mission de Russie auprès de l'Onu. Le consulat général russe à Seattle sera fermé.

L'expulsion des diplomates russes est un pas inamical, Moscou y répondra en conséquence, a déclaré lundi le ministère russe des Affaires étrangères.

Un ancien colonel des services de renseignement militaires russes, Sergueï Skripal, et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients le 4 mars dernier aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves tangibles pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.