Qu’est-ce que les femmes russes ont et que les Anglaises n’ont pas? Le MI5 répond

Tout est bon dans la lutte contre les tentacules du Kremlin, on connait ça par cœur. Le service de renseignement MI5, chargé de protéger le Royaume-Uni et ses sujets contre les espions de tous bords, ne fait pas exception. Dans la brochure Smart Traveller (Le voyageur futé), on énumère les principaux dangers et guet-apens sur le sol russe, mais aussi chinois. Le manuel est essentiellement destiné (et diffusé en catimini) aux hauts responsables en voyage, explique The Daily Mail.

La brochure élaborée par le Centre pour la protection de l'infrastructure nationale (CPNI), dépendant du MI5, précise les «activités inappropriées» qui pourraient avoir un «impact durable sur la personnalité». Voilà donc les leviers auxquels la Main du Kremlin pourrait (et va sans aucun doute!) recourir pour recevoir dignement ses hôtes étrangers sur son territoire:

La consommation excessive de boissons alcoolisées, la toxicomanie, les jeux de hasard, le marché noir de devises, ainsi que (cerise sur le gâteau) les relations à risques, le flirt et les rendez-vous en ligne.

Revealed: How MI5's secret manual aims to protect UK businessmen from honeytraps, substance misuse and secret service tailing tactics abroad https://t.co/JrvQ62aSUf — Esoterik Espionage (@ESOterik_ESP) 25 марта 2018 г.

Faut-il déduire que sur le sol britannique, ces mêmes activités sont inoffensives, tandis que dans des pays tels que la Russie ou la Chine elles deviennent miraculeusement nuisibles? En tout cas, il ne sera pas très difficile d'éviter les jeux de hasard, l'un des plus graves dangers, puisqu'ils sont bannis, sauf les simples loteries, presque partout en Russie.

Ayant pour principale mission de mettre en garde contre les dangers hypothétiques préparés par les méchantes Russie et Chine, la brochure ne répond pas à la question ci-dessus, mais recommande ardemment:

«Soyez objectifs dans votre évaluation afin de déterminer si telle ou telle activité peut vous rendre vulnérable à une pression externe ou nuire à votre réputation, la réputation de votre organisation ou du Royaume-Uni.»

Bien sûr, et à quoi vous vous attendiez? Que le Kremlin, parfaitement compétent en implantation de pièges partout dans le monde, ne sache pas en créer sur son propre sol froid? La Chine, sa voisine, s'avère avoir saisi l'occasion d'apprendre à faire de même.

Parmi d'autres conseils, le renseignement prescrit aux fonctionnaires en voyage de ne pas ressembler à «un touriste désorienté», de ne pas participer aux manifestations et de ne pas se présenter comme le «chef d'une installation nucléaire», ce qui peut éveiller un intérêt non désiré pour leur personne. C'est-à-dire des choses qui peuvent éveiller un intérêt malsain même au pays…

De retour du pays «ennemi», il est recommandé de changer les mots de passe sur tous ses appareils et comptes Web.

Oui, parce que petit rappel pour les naïfs, les Mains du Kremlin s'étendent bien au-delà des limites géographiques de la Russie! Et elles ne sont pas si douces et manucurées.