Deuil à la suite de la tragédie de Kemerovo: la Biélorussie pleure avec la Russie

La Biélorussie a décidé de témoigner à la Russie sa solidarité envers les personnes touchées par la terrible tragédie de Kemerovo, en mettant en berne les drapeaux sur les institutions d'État.

«Par ordre du Président Alexandre Loukachenko, les drapeaux de l'État seront mis en berne le 28 mars, sur les institutions d'État. La diffusion de programmes de divertissement est annulée sur les ondes des médias républicains et régionaux», rapporte l'agence biélorusse BelTA se référant à l'administration présidentielle.

"Кемерово, мы с Вами! Скорбим". Минчане соболезнуют в связи с гибелью людей в результате пожара в торговом центре в Кемерово pic.twitter.com/qWvk6NSnvn — Посольство России (@RusEmbassyMinsk) 27 марта 2018 г.​

Беларусь в знак скорби и солидарности с Россией, где в среду объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, приспускает госфлаги и отменяет развлекательные программы в телеэфире. pic.twitter.com/CoOQb9sDob — Иpuнa Фuлunnoвa (@fillip_ina) 28 марта 2018 г.​

En outre, un livre de condoléances a été ouvert à l'ambassade de Russie à Minsk.

Outre la Biélorussie, plusieurs autres pays, dont l'Ukraine, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan et l'Azerbaïdjan rendent aussi hommage aux victimes de la tragédie, déposant des fleurs et des bougies devants les Ambassades de Russie dans ces pays.

Спасибо Вам, кыргызстанцы, за то, что разделяете с россиянами не только радости, но и горе #Кемерово #КемеровоМыСТобой pic.twitter.com/0UB95jvhTb — Посольство РФ в КР (@rusembkg) 28 марта 2018 г.​

В связи с трагедией в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» г. Кемерово в Посольстве России в Азербайджане открывается книга соболезнований. Запись в книге можно сделать 28 марта с.г. – с 15.00 до 18.00 и 29 марта с.г. – с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00. pic.twitter.com/s7f09yvuhV — Посольство РФ в АР (@embrus_az) 28 марта 2018 г.​

Un deuil de trois jours a été décrété dans la région de Kemerovo. Le dirigeant russe a signé un décret déclarant le 28 mars journée de deuil national en Russie. Lors de cette journée de deuil national, les drapeaux russes seront en berne partout dans le pays, les institutions culturelles et les compagnies de radio et de télévision sont invitées à annuler les événements et les émissions divertissants.

© Sputnik. Alexandr Kryazhev De Paris à Moscou: un hommage émouvant aux victimes de la terrible tragédie de Kemerovo

Un total de 1.500 mètres carrés du centre commercial Zimniaïa Vichnia («Cerise d'hiver») ont été ravagés par les flammes dimanche dans l'après-midi. Le feu s'est déclaré au troisième et dernier étage du magasin où se trouvait une patinoire pour enfants, plusieurs salles de cinéma, un centre d'activités pour enfants et un club de remise en forme. Alors que l' incendie se propageait, le toit de 1.200 mètres carrés s'est effondré. La tragédie a déjà fait un total de 64 morts, dont 41 enfants.

Vladimir Poutine a exprimé ses sincères condoléances aux familles endeuillées et s'est rendu à Kemerovo à la suite de la tragédie. Nombreux ont été les dirigeants mondiaux qui se sont joints aux condoléances.