Riyad aurait proposé des milliards à Damas pour rompre ses relations avec Téhéran

Une rencontre de haut niveau aurait eu lieu dernièrement entre responsables saoudiens et syriens au cours de laquelle Riyad aurait fait des propositions alléchantes à Damas, à condition que celle-ci accepte de renoncer à son alliance avec Téhéran, a déclaré Hassan Nasrallah , leader du mouvement chiite libanais Hezbollah, lors d'une allocution retransmise le 26 mars par la télévision Al Manar.

La rencontre de ces hauts dignitaires s'est tenue « dans un endroit inconnu et les Saoudiens ont proposé aux Syriens de rompre leurs relations avec l'Iran et la résistance [Hezbollah, ndlr]. En contrepartie, ils ont proposé d'arrêter de soutenir les terroristes et de contribuer à la reconstruction de la Syrie à coup de centaines de milliards», a annoncé Hassan Nasrallah, en précisant que cette offre avait été soumise deux fois aux autorités syriennes: la première sous le roi Abdallah ben Abdelaziz Al Saoud (2005-2015) et, la seconde, sous le roi actuel Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, a-t-il précisé.

Hassan Nasrallah a fait cette annonce en s'adressant aux militants de son mouvement rassemblés à Beyrouth à l'occasion de la campagne électorale législative.