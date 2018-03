Le Drian: la visite de Macron en Russie au mois de mai est maintenue

Intervenant ce jeudi matin sur les ondes de RTL, le chef de la diplomatie française a confirmé que la visite du Président français en Russie était toujours à l’ordre du jour malgré la vague de froid entre l’Occident et la Russie déclenchée par l’Affaire Skripal.

La visite d'Emmanuel Macron en Russie prévue les 24 et 25 mai prochains devrait avoir lieu comme prévue, malgré les tensions générées par l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal au Royaume-Uni. C'est ce qu'a confirmé ce jeudi matin le chef de la diplomatie française s'exprimant sur l'antenne de RTL.

«Pour l'instant, le voyage est indiqué, oui, le voyage est prévu», a affirmé Jean-Yves Le Drian. «Nous voulons avoir avec Moscou un dialogue franc, un dialogue sans ambiguïté, un dialogue exigeant, et nous demandons à Moscou de respecter le droit international», a-t-il poursuivi.

S'alignant sur Londres et attribuant à Moscou la responsabilité de l'empoisonnement de Sergueï Skripal, Paris a annoncé lundi l'expulsion de quatre diplomates russes. Les États-Unis et 18 pays de l'Union européenne, rejoints notamment par l'Ukraine, le Canada, la Norvège et l'Australie, ont annoncé depuis lundi 121 expulsions.

Qualifiant de geste «hostile» la vague d'expulsions, Moscou a promis lundi d'y répondre en conséquence.

Emmanuel Macron répondra néanmoins à l'invitation de Vladimir Poutine et se rendra en Russie pour participer au forum économique de Saint-Pétersbourg.

Le principe de cette visite avait été décidé lors du déplacement de Vladimir Poutine en France, où Emmanuel Macron l'avait invité au château de Versailles peu après son élection en mai 2017.