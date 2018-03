La date du prochain sommet entre les deux Corées révélée

Le 27 avril, la Corée du Nord et la Corée du Sud tiendront leur premier sommet depuis plus de dix ans, ont annoncé jeudi des responsables du gouvernement sud-coréen à l'issue d'entretiens avec leurs homologues du Nord.

Ce sommet entre les deux Corées, proposé par Pyongyang, doit avoir lieu à Panmunjom, dans la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux pays.

Ce sera seulement la troisième rencontre au sommet entre les dirigeants des deux pays depuis leur guerre de 1950-53, après 2000 et 2007.

Comme l'indique l'AFP, ce sommet doit précéder un face-à-face historique avec le Président américain en mai.

La détente actuelle fait suite à deux années d'escalade due aux programmes balistique et nucléaire nord-coréens, avec en toile de fond des échanges d'insultes personnelles et de menaces apocalyptiques entre MM. Trump et Kim.

Les Jeux olympiques d'hiver organisés au mois de février en Corée du Sud furent le catalyseur de ce très rapide processus de rapprochement.