Deux F-16 émiratis interceptés dans le ciel du Yémen (vidéo)

Une vidéo montrant le moment de l'interception, au Yémen, de deux avions de combat F-16 des Émirats arabes unis, participant à la guerre dans ce pays sous l'égide de la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite, par les défenses antiaériennes de l'armée yéménite alliée des rebelles houthis, a été diffusée par cette dernière le 27 mars. Les deux appareils ont pu s'échapper sans être endommagés.

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant d'une part les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ex-Président Ali Abdallah Saleh — tué le 4 décembre dernier — et d'autre part les forces gouvernementales et les milices populaires soutenant le Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi.