Affaire Skripal: Lavrov annonce la riposte russe

Le chef de la diplomatie russe a fait savoir que Moscou ripostera de manière symétrique, mais aussi autrement, aux pays qui ont expulsé des diplomates russes:

«En ce moment, l'ambassadeur américain en Russie, Jon Huntsman est présent au ministère où le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov lui résume le contenu des mesures de riposte envers les États-Unis. Ils comprennent l'expulsion d'un nombre équivalent de diplomates et notre décision de révoquer l'accord sur le fonctionnement du consulat général à Saint-Pétersbourg».

Il a en outre fait remarquer que la Russie visait non seulement à réagir aux mesures entreprises par les États-Unis et par le Royaume-Uni, mais veut également établir la vérité dans l'affaire Skripal.

La Russie fermera le consulat général américain à Saint-Pétersbourg, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Plus tard, le ministère russe des Affaires étrangères a précisé que le consulat général des États-Unis à Saint-Pétersbourg devra cesser ses activités dans deux jours. Et de rajouter, que les diplomates américains expulsés devront quitter la Russie avant le 5 avril.

«En outre, on a indiqué à l'ambassadeur [américain, Jon Huntsman, ndlr] que dans le cas où la partie américaine continuerait à prendre des mesures hostiles contre les ambassades et les consulats russes, on entreprendra des mesures supplémentaires à l'encontre du personnel et des bâtiments de l'ambassade et des consulats généraux des États-Unis en Russie», indique la déclaration officielle du ministère russe des Affaires étrangères.

Le 26 mars, 16 pays de l'UE ainsi que les États-Unis, le Canada, la Norvège, l'Ukraine et certains autres ont annoncé leur décision d'expulser des diplomates russes dans le cadre de l'Affaire Skripal. Le plus grand nombre de Russes a été expulsé des États-Unis, soit 48 diplomates et 12 employés de la mission de Russie auprès de l'Onu. Washington a par ailleurs ordonné la fermeture du consulat général russe à Seattle. Le nombre de diplomates expulsé dans le cadre de l'affaire Skripal avoisine désormais les 120 personnes.

Qualifiant de geste «hostile» la vague d'expulsions, Moscou a promis lundi d'y répondre en conséquence.

Un ancien colonel des services de renseignement militaires russes, Sergueï Skripal, et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients le 4 mars dernier aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves tangibles pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.