Moscou déclare 60 diplomates US personae non gratae

Pour répondre de manière symétrique aux pays qui ont expulsé des diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré ce jeudi 58 employés de l’ambassade américaine à Moscou et deux du Consulat général à Ekaterinbourg personae non gratae.

«En vertu du principe de réciprocité, en qualité de réponse, 58 employés de l’ambassade américaine à Moscou et deux du Consulat général à Ekaterinbourg ont été déclarés personae non gratae pour activités incompatibles avec le statut de diplomate. Ils devront quitter le territoire de la Fédération de Russie d'ici au 5 avril», annonce le communiqué.

Plus tôt le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a annoncé que la Russie fermerait le Consulat général américain à Saint-Pétersbourg.

Le 26 mars, 16 pays de l'UE ainsi que les États-Unis, le Canada, la Norvège, l'Ukraine et certains autres ont annoncé leur décision d'expulser des diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal. Le plus grand nombre de Russes a été expulsé des États-Unis, soit 48 diplomates et 12 employés de la mission de Russie auprès de l'Onu. Washington a par ailleurs ordonné la fermeture du consulat général russe à Seattle. Le nombre de diplomates expulsé dans le cadre de l'affaire Skripal avoisine désormais les 120 personnes.