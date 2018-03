Le Maroc ouvre résolument ses frontières à la route de la soie chinoise

Un accord d'entente pour la création d'un conseil d'affaires conjoint de la route de la soie a été signé le 27 mars à Casablanca, en marge du Forum économique sino-marocain, entre le Maroc, représenté par Faiçal Mekouar, vice-président général de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), et la Chine , représentée par Jiang Zengwei, président du Conseil chinois pour le développement du commerce international (CCPIT), selon le journal MarocHebdo

«Nous ne partons pas d'une page blanche, et il suffit de constater l'augmentation de 50% du volume d'échange commercial bilatéral au cours des trois dernières années. Les exportations marocaines vers la Chine ont augmenté de plus de 70%, classant la Chine le 4ème partenaire du Maroc», a déclaré Faiçal Mekouar dans son allocution lors de la signature de l'accord, cité par le journal. «Il est évident que le partenariat industriel entre les deux pays, que nous appelons de nos vœux, est déjà une réalité, mais nous voulons faire en sorte qu'il soit porteur d'une dynamique pour nos PME et TPE, et à la naissance d'écosystèmes ou les petites entreprises Chinoises et Marocaines co-investissent (…)», a-t-il ajouté.

«Pour cela, je pense qu'il faut appréhender le Maroc non pas comme un marché de 35 millions de consommateurs, mais plutôt comme un carrefour entre plusieurs marchés qui représentent aujourd'hui 1 milliard de consommateurs», a poursuivi le responsable marocain.

© AP Photo/ Abdeljalil Bounhar Chine-Maroc: un mémorandum d’entente signé entre des banques des deux pays

M. Zengwei a quant à lui affirmé, toujours selon MarocHebdo, l'entière disposition de son pays à augmenter ses investissements au Maroc , afin de l'aider à se développer économiquement, en identifiant certains secteurs où la coopération bilatérale peut être renforcée comme «l'industrie et les infrastructures en passant par les services, comme le tourisme». Le responsable chinois s'est félicité de «la hausse remarquable» des visites d'hommes d'affaires et de touristes de son pays au Maroc, suite à la décision du Roi de supprimer les visas d'entrée sur le sol marocain pour les ressortissants chinois.

Le conseil des affaires ainsi créé aura pour mission, selon le journal, d'être une «plateforme pour les secteurs industriels et commerciaux des pays [africains, ndlr] qui supportent et espèrent participer au projet de route de la soie en leur fournissant des informations sur les opportunités d'investissement et en les aidant à surmonter les problèmes qui freinent la coopération commerciale au niveau international».

Pour rappel, Le 23 mars, à Rabat, la Banque marocaine du commerce extérieur pour l'Afrique et la Banque de développement de Chine ont signé un accord d'entente pour renforcer leur coopération en matière d'investissement, selon un communiqué publié sur le site de la banque marocaine.Cet accord d'entente a été ratifié, indique ce communiqué, dans la lignée de celui conclu par le Maroc et la République populaire de Chine en novembre 2017 dans le cadre du projet de route de la soie consacré «au développement des infrastructures, incluant les transports, la construction automobile et un parc technologique. Cet accord prévoit aussi des investissements dans des projets de développement durable associés aux enjeux sociaux et environnementaux».