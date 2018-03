Affaire Skripal: Moscou annonce ses mesures de rétorsion

Moscou riposte. Après les États-Unis, dont l'ambassadeur a eu le droit à un accueil en solitaire hier, le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué ce vendredi les ambassadeurs des autres pays occidentaux qui ont expulsé des diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal.

Pays-Bas

C'est l'ambassadrice hollandaise elle-même qui l'a déclaré sans attendre l'annonce officielle de la diplomatie russe. La Russie expulse deux de ses diplomates, a indiqué Renée Jones-Bos, premier pays européen à annoncer ces mesures de rétorsion.

Royaume-Uni

Moscou donne à Londres un mois pour réduire son personnel diplomatique jusqu'au même niveau que celui de la mission diplomatique russe au Royaume-Uni, a indiqué dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères. Une décision que Londres a tout de suite dit «regretter», mais qui n'a pas été une surprise, a affirmé à Sputnik une porte-parole de la diplomatie britannique.

Italie

Moscou expulse deux diplomates italiens et leur donne une semaine pour quitter le pays, a annoncé le ministère italien des Affaires étrangères.

Finlande

Un diplomate en poste à l'ambassade de Finlande à Moscou devra quitter la Russie, a fait savoir la diplomatie du pays dans un communiqué.

Pologne

Quatre diplomates polonais ont jusqu'au 7 avril pour quitter la Russie, a annoncé la diplomatie polonaise.

Lituanie

Trois diplomates lituaniens seront expulsés de Russie en réponse aux mesures similaires prises lundi par les autorités du pays. «Ces personnes n'ont rien à voir avec une activité incompatible avec la diplomatie», a tenu à préciser Linas Linkevicius, le ministre lituanien des Affaires étrangères. «Nous n'avons pas d'espions au sein du service diplomatique», a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

Lettonie

Un diplomate letton devra quitter le territoire russe jusqu'au 6 avril. Le diplomate qui sera expulsé a travaillé en Russie moins d'un an. Le diplomate qui sera expulsé a travaillé en Russie moins d'un an. Le porte-parole du ministère letton des Affaires étrangères a ajouté que la Russie jugeait «provocatrice» l'expulsion de son diplomate lundi et qu'elle dit «n'avoir d'autres possibilités que de faire de même».

Suède

Moscou riposte à Stockholm en expulsant un diplomate suédois. «Nous le regrettons, mais ce n'était pas inattendu», a indiqué le porte-parole du ministère suédois des Affaires étrangères à l'agence TT.

Estonie

La Russie expulse un attaché militaire estonien, a indiqué la diplomatie du pays dans un communiqué.

République tchèque

La Russie expulse trois diplomates tchèques.

Le 26 mars, 16 pays de l'UE ainsi que les États-Unis, le Canada, la Norvège, l'Ukraine et certains autres ont annoncé leur décision d'expulser des diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal. Le plus grand nombre de Russes a été expulsé des États-Unis, soit 48 diplomates et 12 employés de la mission de Russie auprès de l'Onu. Washington a par ailleurs ordonné la fermeture du consulat général russe à Seattle. Le nombre de diplomates expulsé dans le cadre de l'affaire Skripal avoisine désormais les 120 personnes.

Détails à suivre