Poutine félicite al-Sissi à l'occasion de sa victoire à la présidentielle en Égypte

Suite à la réélection d’Abdel Fattah al-Sissi comme Président égyptien, Vladimir Poutine lui a adressé un télégramme de félicitations, évoquant à cette occasion le partenariat stratégique entre Moscou et le Caire.

Vladimir Poutine a présenté ses félicitations à l'actuel Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, à l'occasion de sa victoire à l'élection présidentielle qui s'est déroulée du 26 au 28 mars, annonce le service de presse du Kremlin dans un communiqué.

«Les résultats des élections ont clairement confirmé votre autorité considérable parmi vos compatriotes, un large soutien de votre course sur la résolution des urgences sociales et économiques et le renforcement de la stabilité dans le pays», est-il indiqué dans le télégramme de félicitations.

© AFP 2018 Khaled Desouki Les résultats provisoires de la présidentielle égyptienne rendus publics

Le Président russe a également constaté que Moscou appréciait la relation de partenariat stratégique avec le Caire.

Les résultats préliminaires de l'élection présidentielle en Égypte donnent l'actuel chef de l'État Abdel Fattah al-Sissi gagnant avec 96,9% des voix, a indiqué vendredi un média d'État. Les résultats définitifs de ce scrutin sans surprise, organisé les 26, 27 et 28 mars, doivent être proclamés lundi.

Quelque 25 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes, sur près de 60 millions de personnes inscrites sur les listes, soit un taux de participation de 42,08%, selon le quotidien Al-Ahram. Parmi eux, environ 23 millions ont voté pour M. Sissi, selon le journal.