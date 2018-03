Un militaire britannique participant à une opération de l'armée US tué en Syrie

Un militaire britannique figure parmi les victimes de l'attentat visant des membres de la coalition internationale en Syrie. L'attaque a été perpétrée jeudi soir à Manbij en Syrie et a fait deux victimes et cinq blessés parmi les effectifs.

© AP Photo/ Seivan Selim Syrie: un attentat fait plusieurs victimes parmi les forces de la coalition internationale

Un membre des forces armées britanniques, engagé avec les militaires américains, a été tué par un engin explosif improvisé en Syrie, a annoncé vendredi le ministère britannique de la Défense.

Et de préciser que le soldat en question, dont le nom n'a toujours pas été révélé, participait jeudi à une opération visant les terroristes de Daech*, lorsqu'une explosion s'est produite.

Plus tôt dans la journée de vendredi, on a appris qu'un engin explosif artisanal avait détonné à Manbij, en Syrie, tuant deux membres de la coalition internationale et en blessant cinq autres.

Dans un premier temps, la nationalité des militaires n'avait pas été pas révélée. Mais comme vient de l'annoncer le Pentagone, le second militaire était un Américain.

Aucun groupe n'a dans l'immédiat revendiqué la responsabilité de l'attaque.

Les États-Unis dirigent une coalition internationale anti-Daech* qui intervient dans la crise syrienne depuis 2014 sans l'aval du gouvernement de Damas.

*Organisation terroriste interdite en Russie.