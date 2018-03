Israël frappe trois positions du Hamas à Gaza

© AFP 2018 JACK GUEZ Un tir de l’armée israélienne tue un jeune palestinien avant une manifestation d’ampleur

Israël a effectué des tirs de chars et des raids aériens contre trois positions du Hamas dans la bande de Gaza en riposte à des attaques contre ses soldats par des Palestiniens le long de la frontière, indique l'armée dans un communiqué.

Selon le document, il n’y aurait pas de blessés.

Plus tôt dans la journée de vendredi, un agriculteur palestinien a été tué dans la bande de Gaza par un obus israélien. Selon un porte-parole du ministère gazaoui de la Santé, il s'agit d'un homme de 27 ans, identifié comme Omar Samour, tué près de Khan Younès, dans le sud de l'enclave palestinienne.

Cet évènement est survenu peu avant un rassemblement vendredi, jour à partir duquel des milliers de Gazaouis, coupés du monde en raison du blocus israélien et de la fermeture quasi-permanente de la frontière avec l'Égypte, sont appelés à camper pendant un mois et demi non loin de la barrière qui clôt la frontière de Gaza avec Israël.

Ces six semaines de protestation, baptisées «grande marche du retour», sont dédiées au droit au retour des Palestiniens qui, par centaines de milliers, ont été chassés de leurs terres ou ont fui lors de la guerre ayant suivi la création d'Israël en 1948.