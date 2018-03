Rencontre Pyongyang-CIO: vers une participation régulière de la Corée du nord aux JO?

Le président du CIO a été reçu vendredi par le leader nord-coréen, qui a salué la collaboration entre son pays et cette organisation internationale. La question de la participation des athlètes nord-coréens aux prochains JO a également été évoquée.

Le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président du Comité internationale olympique Thomas Bach se sont rencontré vendredi dans «une ambiance chaleureuse et amicale» afin de discuter de la participation des athlètes nord-coréen aux prochains JO et de la collaboration du Comité olympique nord-coréen avec le CIO, fait savoir l'agence centrale de presse nord-coréenne.

«Le président du CIO a annoncé être arrivé à Pyongyang afin d'exprimer sa reconnaissance à Kim Jong-un pour sa contribution à l'organisation réussie des 23e Jeux Olympiques», informe le média.

Kim Jong-un a, à son tour, salué la coopération entre le CIO et Pyongyang en soulignant qu'elle avait lieu malgré la situation politique. Il a proposé à M. Bach de se rendre en Corée du Nord de temps en temps «comme un ami».

La délégation du COI dirigé par Thomas Bach a été également reçu vendredi par Kim Il Guk, ministre nord-coréen du Sport et président du Comité olympique du pays.

Les athlètes nord-coréens ont participé aux JO 2018, qui ont eu lieu à Pyeongchang du 9 au 25 février, dans le cadre d'une équipe commune avec la Corée du Sud.