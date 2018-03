Le PKK est toujours à Sinjar, la tension monte entre les Peshmergas et l’armée irakienne

Contrairement à la déclaration du Comité exécutif du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), ses unités n’ont pas quitté Sinjar, alors que la tension y est de plus en plus palpable entre l’armée irakienne et les Peshmergas, a signalé dans un entretien accordé à Sputnik Xelil Shirvan, porte-parole des unités kurdes dans la ville.