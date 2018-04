Berlin compte coopérer avec Moscou après l'expulsion de diplomates

© Sputnik. Ramil Sitdikov Affaire Skripal: la Russie expulse quatre diplomates français

Les pays de l'Union européenne ont besoin de la Russie et espèrent coopérer avec elle, a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas.

«Nous sommes ouverts au dialogue et nous espérons que la confiance sera progressivement restaurée si la Russie, pour sa part, y est prête», a indiqué le chef de la diplomatie allemande dans un entretien au Bild.

Selon lui, la Russie est un des piliers importants de l'ordre international, et l'Union européenne a besoin d'une collaboration avec Moscou pour mettre fin aux conflits armés et œuvrer ensemble pour le désarmement.

Dans le même temps, M.Maas a souligné que l'expulsion des diplomates russes des pays membres de l'UE constituait une manifestation de solidarité avec Londres suite à la tentative d'assassinat de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia au Royaume-Uni.

Le 4 mars dernier, M.Skripal et sa fille avaient été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

18 pays de l'UE ainsi que les États-Unis, le Canada, la Norvège, l'Ukraine, l'Albanie, le Monténégro et la Moldavie ont annoncé leur décision d'expulser des diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal. Le plus grand nombre de Russes a été expulsé des États-Unis, soit 48 diplomates et 12 employés de la mission russe auprès de l'Onu. Washington a par ailleurs ordonné la fermeture du Consulat général russe à Seattle. Le nombre de diplomates expulsé dans le cadre de l'affaire Skripal avoisine désormais les 151 personnes du côté occidental, et plus de 300 au total des deux côtés.