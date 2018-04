Kim Jong-un assiste à un concert sud-coréen historique à Pyongyang (photos)

À la veille du sommet intercoréen du 27 avril, Pyongyang a organisé le premier concert d’artistes sud-coréens en plus de 10 ans. Kim Jong-un et son épouse étaient présents.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et son épouse Ri Sol-ju, ainsi que la sœur cadette de Kim, Kim Yo-jong, et d’autres responsables ont assisté dimanche au premier concert d’artistes sud-coréens organisé à Pyongyang en plus de 10 ans, a annoncé l’agence Yonghap à Séoul, se référant au ministère sud-coréen de la Culture.

Selon les médias, 120 Sud-Coréens, 11 groupes de chanteurs et danseurs, techniciens et adeptes de taekwondo se trouvent dans la capitale nord-coréenne depuis samedi. Le concert de dimanche a eu lieu dans le grand théâtre de Pyongyang Est, capable d’accueillir 1.500 spectateurs.

© AFP 2018 KOREA POOL Kim Jong-un assiste à un concert d'artistes sud-coréens à Pyongyang

Kim Jong-un a applaudi durant tout le concert et s’est pris en photo avec les artistes sud-coréens après l’événement.

Parmi les artistes en vue, on cite le groupe Red Velvet de la vague K-pop qui enchante l'Asie depuis des décennies, et Cho Yong-pil, 68 ans, une légende de la musique pop sud-coréenne. D’après l’AFP, le père de Kim Jong-un, son prédécesseur Kim Jong-il, avait la réputation d'être un fan du chanteur.

© AFP 2018 KOREA POOL Une répétition du concert historique d'artistes sud-coréens à Pyongyang (1er avril 2018)

Le concert tenu en Corée du Nord est un nouveau geste de réconciliation précédant le sommet intercoréen, troisième du genre après ceux de 2000 et 2007, qui aura lieu le 27 avril. Ce rapprochement entre Séoul et Pyongyang fait suite à des mois de tensions provoquées par la réalisation par la Corée du Nord de programmes nucléaire et balistique. Les Jeux olympiques d'hiver qui se sont déroulés en février à Pyeongchang, en Corée du Sud, ont été le catalyseur d'une détente entre le Nord et le Sud.