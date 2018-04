Gaza: Paris exige qu’Israël agisse avec la plus grande retenue

Dans le contexte des tensions accrues dans la bande de Gaza ces derniers jours, le gouvernement français a réclamé qu’Israël agisse avec la plus grande retenue, annonce le Quai d’Orsay.

Après que le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a promis que le pays durcirait sa réaction si les troubles se poursuivaient à la frontière avec la bande de Gaza, la France a demandé à Israël d'agir plus prudemment dans la zone.

«La France rappelle les autorités israéliennes à leur devoir de protection des civils et leur demande d'agir avec la plus grande retenue», a déclaré le Quai d'Orsay dans un communiqué.

© Sputnik. Alexey Nikolsky Pour Erdogan, Netanyahou agit comme un terroriste à Gaza

Le ministère français des Affaires étrangères, cité par Reuters, s'est d'ailleurs dit vivement préoccupé «face aux graves incidents survenus ces derniers jours dans la bande de Gaza» et a tenu à rappeler le «droit des Palestiniens à manifester pacifiquement». En même temps, la diplomatie française souhaiterait que le blocus instauré par les autorités israéliennes soit levé, tout comme les «mesures restrictives».

Précédemment, le ministère israélien de la Défense a promis que sa réaction serait encore plus sévère en cas de reprise des troubles à la frontière entre la bande de Gaza et l'État hébreu et a rejeté les appels internationaux à une enquête indépendante sur la mort de plusieurs Palestiniens.

Le service de presse de Tsahal a affirmé samedi qu'il y avait parmi les tués au moins 10 membres de groupes armés palestiniens, dont huit du Hamas et de ses ailes militaires.

Le 30 mars est le jour à partir duquel des milliers de Gazaouis, coupés du monde en raison du blocus israélien et de la fermeture quasi-permanente de la frontière avec l'Égypte, sont appelés à camper pendant un mois et demi non loin de la barrière qui clôt la frontière de Gaza avec Israël.

Ces six semaines de protestation, baptisées «grande marche du retour», sont dédiées au droit au retour des Palestiniens qui, par centaines de milliers, ont été chassés de leurs terres ou ont fui lors de la guerre ayant suivi la création d'Israël en 1948.