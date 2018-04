Les données de plus de 5 millions de cartes bancaires volées par des hackers aux USA

Des hackers ont volé les données de plus de 5 millions de cartes de crédit et de débit utilisées dans les chaînes de magasins Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th et Lord & Taylor. Une enquête est actuellement en cours.

La société américaine Hudson's Bay Company (HBC), propriétaire de chaînes de magasins, a confirmé dimanche une intrusion dans son système de paiement par carte bancaire. Elle a précisé que le problème était identifié et que les mesures nécessaires ont été entreprises pour le contenir, a rapporté la chaîne de télévision CNN.

«La HBC a annoncé aujourd'hui avoir eu connaissance de problèmes liés à la sécurité de données, affectant des cartes de crédit et de débit dans des magasins tels que Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th et Lord & Taylor. Une enquête est en cours et nous ne possédons pas pour l'instant d'indices indiquant que ce problème a affecté notre boutique en ligne ou ses plateformes Hudson's Bay, Home Outfitters et HBC Europe», a précisé le communiqué de presse de la société.

La Hudson's Bay Company a également déclaré qu'elle coopérait avec les forces de l'ordre dans le cadre de l'enquête.

«Une fois que la société aura plus de visibilité sur les faits, elle informera rapidement ses clients et offrira des services de protection d'identité gratuits, y compris pour le crédit et le Web», a souligné la Hudson's Bay Company.

© AFP 2018 Staff Un hacker britannique a piraté les données de 800 collaborateurs du Pentagone

Les sociétés américaines sont souvent victimes de cyberattaques. Ainsi, en octobre 2014, les représentants de la banque JP Morgan Chase ont annoncé que des hackers avaient réussi à voler les données de plus de 80 millions de comptes des clients de leur banque.

Les hackers ont également été à l'origine de vols de données massifs qui ont touché des entreprises telles que Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts et Trump Hotels, a indiqué la société de cybersécurité Gemini Advisory.