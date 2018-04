Une attaque de Boko Haram au Nigeria fait au moins 18 morts et 84 blessés

Au moins 18 personnes ont été tuées et 84 autres blessées lors d’affrontements entre les djihadistes de Boko Haram et des soldats nigérians près de la ville de Maiduguri, dans le nord-est du pays, ont annoncé lundi les services de secours.

«Pour l'instant, nous avons recensé 18 cadavres dans les deux quartiers de Bale Shuwa et Bale Kura», près de Maiduguri, a déclaré à l'AFP un responsable de l'évacuation pour la SEMA, précisant que «les personnes ont été tuées alors qu'elles essayaient de fuir les tirs entre les insurgés et les militaires.»

Boko Haram mène depuis 2009 une insurrection sanglante dans le nord-est du Nigeria. Ses attaques, et la répression par l'armée, ont fait plus de 20.000 morts et 2,6 millions de déplacés.