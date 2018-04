Une frappe de la coalition saoudienne a fait 16 morts au Yémen

Le bâtiment visé se trouve à Al-Saleh, localité de la province de Hudaydah, dont le port est contrôlé par les rebelles houthis, ont précisé ces sources, alors que des informations contradictoires circulent sur la présence de civils parmi les personnes tuées.

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant d'une part les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ex-Président Ali Abdallah Saleh, tué le 4 décembre dernier, et d'autre part les forces gouvernementales et les milices populaires loyales au Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite.