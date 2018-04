Quatre pays soutiennent le retour de la Syrie dans la Ligue arabe

«L’Algérie, l’Égypte, l’Irak et la Tunisie soutiennent avec force» le retour de Damas au sein de la Ligue arabe, selon le député irakien Jassim Mohamed Jafar, cité par le journal Echorouk.

«L'Algérie, l'Égypte, l'Irak et la Tunisie soutiennent avec force le retour de la Syrie à sa place naturelle, et la restitution de son statut de membre de la Ligue des États arabes», a déclaré Jassim Mohamed Jafar, député irakien du parti de l'État de droit, selon le quotidien algérien Echourouk

«L'Égypte est l'acteur le plus important, étant un puissant allié de la Russie et contrôlant administrativement la Ligue arabe, son soutien à ce dossier est très positif», a déclaré le député dont les propos ont été rapportés par la source, en ajoutant que «pour les pays cités, le fait que Bachar el-Assad garde ou quitte le pouvoir n'est pas important, ce qui est important est de stabiliser la situation en Syrie, c'est cela le grand intérêt du Moyen-Orient et des pays arabes».

Le député a rappelé que «l'Irak fait partie des pays qui soutiennent considérablement la Syrie du fait de ses liens étroits avec l'Iran, qui lui aussi constitue un solide appui pour Damas au même titre que la Russie».

Pour rappel, le statut d'État membre de la Ligue arabe a été suspendu temporairement à la Syrie en novembre 2011, notamment sous la pression des pays du Golfe. L'opposition syrienne a occupé, en 2013, le siège de l'État syrien lors du sommet de la Ligue arabe à Doha.

Il faudrait de plus compter l'Algérie, mais pas que, qui a toujours exhorté les pays arabes à lever la suspension de l'adhésion de la Syrie à la Ligue. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, l'avait d'ailleurs réitéré à plusieurs occasions. Il s'était notamment rendu à Damas le 25 avril 2016, où il avait rencontré le Président syrien, à qui il avait remis un message de son homologue Abdelaziz Bouteflika.