Sous-marin San Juan: le navire russe Yantar quitte la zone des recherches

Presque cinq mois après la disparition du sous-marin argentin San Juan, le navire de recherche russe Yantar (Ambre, en français) s'est officiellement retiré de la zone des recherches, étant ainsi le dernier navire étranger à abandonner l'opération, a communiqué mardi l'agence de presse argentine Telam.

Selon les informations de l'agence, le Yantar a quitté la zone des recherches pour se ravitailler en essence à Montevideo et puis passer à Buenos Aires.

Youri Kuznetsov, consul honoraire de Russie à Mar del Plata, a confirmé à l'agence que le navire russe avait officiellement cessé de chercher le sous-marin San Juan.Ainsi, tous les navires étrangers précédemment impliqués dans cette mission ont quitté la zone des recherches située au large des côtes argentines.

Le 15 novembre, le commandement de la Marine argentine a perdu le contact avec le sous-marin diesel-électrique ARA San Juan. Il avait quitté le port d'Ushuaia avant de mettre le cap sur Mar del Plata, à 400 kilomètres au sud de Buenos Aires.

44 personnes se trouvaient à bord du sous-marin au lieu des 37 prévues normalement. Les sept personnes «en trop» n'étaient pas des sous-mariniers.

On y trouvait notamment deux plongeurs-démineurs du Groupement de plongeurs tactiques (Buzos Tacticos) des forces spéciales de la Marine argentine et la première femme d'Argentine et d'Amérique latine officier sous-marinier, Eliana Maria Krawczyk, âgée de 35 ans, connue dans son pays comme la «reine des mers».

15 jours après la disparition du sous-marin, la marine argentine a annoncé la fin de l'opération de sauvetage de son équipage, ajoutant que les recherches du sous-marin se poursuivraient.