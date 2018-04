La députée Savtchenko propose de changer l’Ukraine de fond en comble

Nadejda Savtchenko, mise en examen par les autorités ukrainiennes qui la soupçonnent d'avoir préparé un attentat dans le bâtiment du parlement, a révélé via Facebook son plan pour de profonds changements politiques.

Mme Savtchenko propose notamment d'organiser le recensement de la population, d'inventorier les localités et les ressources, ainsi que de modifier le système électoral de sorte que les habitants puissent révoquer leurs élus. En outre, son projet prévoit la réorganisation des systèmes judiciaires et l'application des lois permettant aux Ukrainiens d'élire directement le chef de police et le président du tribunal dans leur région.

Selon son idée, le pays doit être divisé en communes avec une population entre 120.000 et 150.000 habitants.

«Pourquoi les Ukrainiens ont-ils besoin de ce concept? Parce qu'il repose sur le mode de vie et la conception du monde ukrainiens traditionnels et la démocratie réelle, et non pas sur la démocratie créée par les hommes politiques modernes», a-t-elle expliqué sur Facebook.

La Rada ukrainienne a autorisé les poursuites judiciaires à l'encontre de la députée Savtchenko et son arrestation, bien que son mandat de député ne lui ait pas été retiré. Elle a été arrêtée jeudi 22 mars dans le bâtiment du parlement.

Mme Savtchenko a plus d'une fois attiré l'attention des médias par ses déclarations et ses démarches controversées. Elle avait notamment déclaré son intention de présenter sa candidature à la présidentielle ukrainienne et avait même lancé une collecte de fonds pour sa campagne électorale.

Accusée par la justice russe dans le cadre de l'affaire du meurtre de deux journalistes russes dans le Donbass (est de l'Ukraine) en juin 2014, Mme Savtchenko a été condamnée en mars 2016 à 22 ans de prison. Fin mai 2016, Vladimir Poutine a gracié l'intéressée à la demande des parents des victimes. Tout de suite après son retour en Ukraine, Nadejda Savtchenko est devenue députée de la Rada suprême (parlement monocaméral). Le président Piotr Porochenko l'a également décorée du titre de Héros de l''Ukraine.