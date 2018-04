L'UE aurait invité la Russie à une conférence sur le règlement syrien

La Russie a été invitée à prendre part à une conférence internationale sur la Syrie co-présidée par l'UE et l'Onu, a appris Sputnik d'une source proche du dossier.

L' Union européenne a envoyé à la Russie une invitation à la deuxième conférence internationale sur la Syrie programmée pour la fin du mois d'avril à Bruxelles, a déclaré à Sputnik une source au sein des institutions européennes.

La conférence portant sur le soutien au règlement politique de la crise en Syrie et l'octroi d'aide humanitaire au pays se tiendra à Bruxelles les 24 et 25 avril sous la co-présidence de l'Union européenne et des Nations unies. La première édition de la conférence a eu lieu en avril 2017.

«Comme l'année dernière, la Fédération de Russie a reçu une invitation au niveau ministériel», a fait savoir l'interlocuteur de l'agence.

Selon des informations préliminaires, des représentants de plus de 70 pays et organisations devraient prendre part à cette conférence, y compris au niveau ministériel.

Auparavant, la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini a annoncé que la conférence aurait pour l'objectif de mobiliser le soutien politique en faveur du processus de paix en Syrie sous les auspices de l'Onu et de l'aide humanitaire destinée aux Syriens affectés par le conflit.