Sur quoi se sont entendus les Présidents Poutine, Erdogan et Rohani à Ankara

Au cours de leurs entretiens, les dirigeants russe, turc et iranien ont évoqué plusieurs dossiers internationaux, dont celui de la situation en Syrie. lls se sont accordés pour organiser le prochain sommet sur cette question en Iran.

A l'issue du sommet tripartite qui s'est tenu aujourd'hui dans la capitale turque, les Présidents Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan et Hassan Rohani ont, dans une déclaration conjointe, précisé leur position sur le règlement su conflit en Syrie. Les trois dirigeants ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leur coopération énergique en Syrie afin de parvenir à un cessez-le-feu durable entre les parties en conflit et à «l'élimination complète des groupes Daech* et Front al-Nosra*, ainsi que d'autres organisations liées à Daech* ou Al-Qaïda*».

«[Les chefs d'État] ont exprimé leur conviction du fait qu'il n'existe pas de solution militaire au conflit syrien et qu'il ne peut être réglé que par la voie d'un processus politique et de négociations», est-il dit dans la déclaration diffusée sur le site du Président iranien.

De même, les Présidents ont tenu à souligner que «dans la lutte antiterroriste, il est extrêmement important, pour éviter de nouvelles victimes civiles, de faire le distinguo entre les groupes terroristes déjà mentionnés et les groupes armés d'opposition qui se sont joints à la trêve et la respectent».

Le Président Poutine a entamé le 3 avril une visite de deux jours à Ankara pour s'est entretenu avec le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan et devait participer à une réunion du Conseil russo-turc de coopération au sommet et au sommet tripartite Russie-Turquie-Iran sur le règlement de la crise ne Syrie.

Les leaders russe, turc et iranien participent pour la deuxième fois à un sommet tripartite. Ils s'étaient déjà retrouvés à Sotchi, en novembre dernier.

*Organisations terroristes interdites en Russie

