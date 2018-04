Quelle sera la réaction de l’armée sahraouie en cas d’incursion marocaine?

Les forces armées sahraouies sont disponibles «à riposter avec force à toute tentative de l'occupation marocaine visant à porter atteinte aux territoires libérés ou à changer le statut mis en place au lendemain du cessez-le-feu», signé entre les deux parties (Front Polisario- Maroc ) au Sahara occidental en 1991 sous le parrainage de l'Onu, a déclaré Brahim Ghali, Président la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et chef suprême des armées, le 2 avril 2018 lors d'une réunion de l'État-major de l'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS), à Chahid El-Hafedh au Sahara occidental , selon l'Agence SPS.

Lors de cette réunion, les membres de l'état-major ont approuvé «plusieurs mesures d'urgence pour faire face à une éventuelle action militaire de l'occupation marocaine», a affirmé la source, en ajoutant que «les dernières évolutions de la question sahraouie, les récentes menaces marocaines et les moyens d'y faire face» ont été examinées, selon la source.

Cette réunion, selon l'Agence, fait suite aux affirmations «du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita , qui a déclaré dimanche dernier que le mur de la honte qui divise les territoires sahraouis n'a jamais été érigé en tant que frontières et que cette région est placée exclusivement sous la responsabilité de l'Onu et de ce fait, ses territoires ne sont pas libérés».

Le diplomate marocain a prétendu, selon SPS, « que les Sahraouis se seraient approchés du mur et se trouvent dans la zone qui est contrôlée par la Minurso», en répandant l'idée que cela «constitue une violation gravissime des accords militaires».

Les déclarations marocaines, selon l'agence, «interviennent au moment où l'envoyé onusien pour le Sahara occidental, Horst Köhler, intensifie ses efforts à l'effet de mettre fin au conflit, en effectuant des consultations et entretiens avec plusieurs parties en préparation de la reprise de négociations directes et sans conditions préalables entre le Front Polisario qui est le seul représentant légal du peuple sahraoui et le Royaume du Maroc».