Rohani pointe des «instruments» terroristes de l’influence US au Moyen-Orient

Les États-Unis ont échoué à établir leur contrôle sur le Moyen-Orient à l'aide de groupes terroristes opérant en Syrie et Irak, estime le Président iranien Hassan Rohani.

© AFP 2018 NICHOLAS KAMM Les USA qualifient l’Iran de principal État commanditaire du terrorisme

Pour le Président iranien Hassan Rohani , les États-Unis et d'autres puissances occidentales ont essayé d'instrumentaliser les activités terroristes pour mettre la main sur le Moyen-Orient, mais ces tentatives ont échoué.

«Malheureusement, certaines super-puissances, dont les États-Unis, ont tenté d'utiliser les groupes terroristes comme outil pour gérer la région», a déclaré M.Rohani à l'issue de la rencontre à Ankara avec le Président russe Vladimir Poutine et le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan.

Selon lui, les terroristes de Daech * et Front al-Nosra *, financés et armés par «certains pays occidentaux», ont eu la possibilité d'extraire le pétrole syrien et le vendre.

«Avec l'aide de leurs pays amis, le peuple irakien et le peuple syrien ont pu mettre fin à cette collusion», a conclu le Président iranien.

Il a également souligné que Téhéran, Moscou et Ankara empêcheraient les tentatives de morcellement de la Syrie ravagée par sept ans d'une guerre destructrice.

*Organisation interdite en Russie