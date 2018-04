Moscou convoque une réunion du Conseil de sécurité sur l'affaire Skripal

© Sputnik. Ramil Sitdikov Affaire Skripal: la Russie expulse quatre diplomates français

La Russie a demandé la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu pour évoquer les allégations de Londres accusant Moscou d'avoir utilisé un agent innervant pour empoisonner l'ex-agent double russe Sergueï Skripal au Royaume-Uni, a fait savoir l'ambassadeur russe auprès de l'Onu Vassili Nebenzia.

Le 4 mars dernier, Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves tangibles pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

Par la suite, 18 pays de l'UE ainsi que les États-Unis, le Canada, la Norvège, l'Ukraine, l'Albanie, le Monténégro et la Moldavie ont annoncé leur décision d'expulser des diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal. Le plus grand nombre de Russes a été expulsé des États-Unis, soit 48 diplomates et 12 employés de la mission russe auprès de l'Onu.

Washington a par ailleurs ordonné la fermeture du Consulat général russe à Seattle. Le nombre de diplomates expulsé dans le cadre de l'affaire Skripal avoisine désormais les 151 personnes du côté occidental, et plus de 300 au total des deux côtés.

Détails à suivre