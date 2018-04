La nièce de Sergueï Skripal veut se rendre à Londres pour ramener ses proches en Russie

Viktoria Skripal, nièce de l’ex-agent double Sergueï Skripal qui a été retrouvé inconscient aux côtés de sa fille Ioulia le 4 mars à Salisbury, au Royaume-Uni, a déclaré qu’elle souhaitait aller à Londres pour en ramener sa cousine.

«Pour l’instant, je n’ai qu’un seul objectif: y aller pour en ramener Ioulia, elle au moins, en Russie. Quant à Sergueï Viktorovitch [Skripal], tout est beaucoup plus compliqué. Voilà pourquoi je garde actuellement ma neutralité à l’égard de la Grande-Bretagne et à l’égard de la Russie», a indiqué Mme Skripal à la chaîne de télévision Rossiya 1.

A la question de savoir si sa cousine Ioulia Skripal faisait d’une manière ou d’une autre de la politique, Viktoria a répondu par la négative.

Viktoria Skripal a déposé mercredi sa demande de visa à l’ambassade britannique à Moscou. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova avait précédemment déclaré que la Russie espérait que Londres délivrerait rapidement un visa à Viktoria Skripal.

L'ex-agent double Serguei Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients près d’un centre commercial de Salisbury, en Angleterre, le 4 mars dernier. Le Royaume-Uni a accusé la Russie d’avoir organisé l’empoisonnement des Skripal par un agent neurotoxique qu’il appelle Novitchok (A-234). Moscou rejette catégoriquement ces accusations, rappelant qu’un laboratoire chimique du ministère britannique de la Défense se trouve non loin des lieux du drame.

Plusieurs pays européens dont la France, l’Allemagne et la Pologne, les pays baltes, l’Ukraine, la Moldavie, ainsi que les États-Unis et le Canada ont annoncé le 26 mars l’expulsion de plus de 100 diplomates russes dans le cadre de l’affaire Skripal.