Paris n'a pas su répondre aux questions posées par la Russie concernant l'affaire Skripal, a déclaré sur sa page Facebook la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

«La France n'a pas su répondre aux questions posées par la Russie concernant l'affaire Skripal. En expliquant sa position, le ministère français des Affaires étrangères a qualifié les questions de "non-fondées" et a déclaré que "le Royaume-Uni avait en détail informé la France de son enquête". Paris, avait évidemment oublié que Londres l'avait informé des conclusions du laboratoire britannique de Porton Down, désavouées ensuite par le laboratoire lui-même. L'effondrement complet de la "coalition"», a écrit Maria Zakharova.

Fin mars, le ministère russe des Affaires étrangères a publié une liste de 10 questions adressées à Paris dans le cadre de l'affaire Skripal «fabriquée» par le Royaume-Uni contre la Russie.

Le 4 mars dernier, Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

Début avril, les chercheurs du laboratoire britannique de Porton Down n'ont pas été en mesure d'établir le pays d'où provenait l'agent innervant utilisé dans la tentative d'assassinat de l'ex-agent double Serguei Skripal et de sa fille Ioulia au Royaume-Uni.