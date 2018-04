Ioulia Skripal fait sa première déclaration depuis l'incident à Salisbury

© Sputnik. Evgeny Odinokov Lavrov précise dans quel cas Moscou acceptera les conclusions sur l’affaire Skripal

Dans sa première déclaration faite par Ioulia Skripal depuis qu'ils ont été retrouvés, avec son père Sergueï Skripal , inconscients à Salisbury le 4 mars dernier, elle a qualifié cet incident de «déroutant», selon le communiqué diffusé par Scotland Yard.

La fille de l'ex-agent double Sergueï Skripal, Ioulia, a fait savoir qu'elle avait repris conscience il y a plus d'une semaine et qu'elle allait mieux.

Elle a en outre appelé au respect de la vie privée de sa famille pendant le temps de sa convalescence.

Le 4 mars dernier, Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

