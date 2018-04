L'affaire Skripal «pas confortable» pour les élus français, estime un sénateur russe

L'affaire Skripal a été évoquée lors d'une rencontre avec des sénateurs français à Paris, mais ils n'ont pas insisté sur ce sujet, a déclaré aux journalistes le président de la Commission des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération, Konstantin Kossatchev au terme d'une série d'entretiens au Sénat français.

© Sputnik. Evgeny Odinokov Lavrov précise dans quel cas Moscou acceptera les conclusions sur l’affaire Skripal

«Lors de la rencontre, l'affaire Skripal a été évoquée, mais pour être tout à fait franc, elle a été évoquée par nous. Les Français n'ont pas du tout insisté sur le sujet», a indiqué le sénateur.

«J'ai eu l'impression que ce suet n'était pas tout à fait confortable pour eux, qu'ils comprenaient l'ambiguïté de la situation. Je répète que c'est mon interprétation, mais l'impression est assez stable. Les sénateurs n'ont jamais voulu nous poser de questions à ce sujet», a souligné Kossatchev.

Le 4 mars dernier, Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Les accusations d'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia ont été portées contre Moscou par Londres il y a une semaine. La Première ministre britannique Theresa May a affirmé que Moscou était impliqué dans cette affaire, sans toutefois présenter de preuves tangibles pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni. Moscou a qualifié ces accusations gratuites de «cirque» avant d'expulser à son tour 23 diplomates britanniques.

Le 3 avril le chef du laboratoire de Porton Down a déclaré que les chercheurs n'avaient pas été en mesure d'établir le pays d'où provenait l'agent innervant utilisé dans la tentative d'assassinat de l'ex-agent double Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia au Royaume-Uni.