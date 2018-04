Cette année, 25.000 hectares ont été ensemencés de blé et il est prévu de cultiver du coton sur une superficie de 14.300 hectares, alors que les travaux de rétablissement du système d'irrigation des champs se poursuivent dans l'est de la province, a indiqué Mahmud Hayo à Sputnik.

© Sputnik. Mohammad Najm L’agriculture se relève dans la province de Deir ez-Zor

«Il y a des projets de créer des plantations de palmiers. Le ministère syrien de l'Agriculture a ouvert une pépinière pour 25.000 plants. Des engrais ont été distribués aux paysans, les terroristes en ayant confisqué les stocks qui auraient dû améliorer le sol», a poursuivi l'interlocuteur de l'agence.

© Sputnik. Mohammad Najm L’agriculture se relève dans la province de Deir ez-Zor

Et d'ajouter que les terroristes avaient détruit non seulement les canaux d'irrigation et les pompes, mais aussi les puits.

«Aujourd'hui, le cheptel ovin dans la province compte 60.000 têtes. Le ministère de l'Agriculture nous fournit suffisamment de vaccins et de médicaments pour les animaux», a relevé le responsable.

© Sputnik. Mohammad Najm L’agriculture se relève dans la province de Deir ez-Zor

Des dizaines de milliers de familles reviennent dans les villes et les villages ruinés de la province Deir ez-Zor. Avant l'invasion des terroristes, le blé et le coton cultivés dans cette province approvisionnaient tout le pays en nourriture et vêtements. À en juger d'après les rythmes des travaux en cours, la vie y reviendra sous peu à la normale.