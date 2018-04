Skripal: le renseignement de certains pays probablement derrière «cette méga-provocation»

À beau jeu beau retour! Si Londres estime que Moscou est très probablement derrière l’empoisonnement de l’ex-agent double Sergueï Skripal et de sa fille, la Russie a aussi ses hypothèses à émettre.

La Russie supposera que derrière la grande provocation qu’est l’affaire dite Skripal se cachent les services spéciaux de certains pays, a déclaré ce jeudi au Conseil de sécurité des Nations unies le représentant permanent de la Russie à l’Onu, Vassili Nebenzia.

Selon lui, si le Royaume-Uni «a l'audace de dire qu’avec un haut degré de probabilité la Russie est derrière l'incident de Salisbury, à notre tour, nous supposerons avec un haut degré de probabilité que les services spéciaux de certains pays sont derrière cette méga-provocation», a-t-il lancé.

Le 4 mars dernier, Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni

Début avril, les chercheurs du laboratoire britannique de Porton Down n'ont pas été en mesure d'établir le pays d'où provenait l'agent innervant utilisé dans la tentative d'assassinat de l'ex-agent double Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia au Royaume-Uni.