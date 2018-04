Lavrov révèle les enjeux de la coopération russo-chinoise

«Les relations russo-chinoises des trois dernières décennies se caractérisent par une dynamique étonnante. Le partenariat global et la coopération stratégique avec la Chine constituent une priorité de la politique étrangère de la Russie et à mon avis, comme l'ont à plusieurs reprises constaté nos leaders, la coopération russo-chinoise est un exemple édifiant de partenariat entre grandes puissances», a affirmé Sergueï Lavrov lors d'une rencontre avec son homologue chinois Wang Yi.

Selon lui, le tandem russo-chinois est «l'un des facteurs de stabilité de la politique internationale».

© AP Photo/ Ng Han Guan, Pool Comment la Chine réagira aux éventuelles sanctions commerciales des USA

Il a également ajouté que l'année 2017 s'était caractérisée par un renforcement majeur de l'ensemble des liens russo-chinois. «Nos relations revêt un caractère global et véritablement stratégique. Moscou et Pékin donnent un exemple d'une approche responsable et équilibrée visant à résoudre les problèmes internationaux et à renforcer la coopération internationale à tous les niveaux», a-t-il conclu.

Au cours de sa conférence de presse annuelle tenue en mars dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a évoqué les relations avec la Russie.

«La Chine est complètement sûre de ses relations avec la Russie, et notre certitude repose sur la confiance et l'amitié entre nos leaders, ce qui revêt une importance fondamentale pour la croissance continue de nos relations», a déclaré Wang Yi.

Selon lui, cette certitude repose également sur «l'approfondissement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, sur notre coordination étroite eu égard aux problèmes internationaux et sur l'accroissement des échanges entre nos pays».