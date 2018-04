Langue russe chassée des écoles: des russophones «en colère» à Riga (vidéo)

La Lettonie ne veut plus que la langue russe soit une langue d’enseignement à l’école. Le Président Raimonds Vejonis a approuvé une réforme pour faire du letton la seule langue officielle et autorisée dans l’enseignement. Cette décision a fait descendre dans la rue plus de 1.000 russophones afin de dénoncer une atteinte aux droits des minorités.