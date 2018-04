Pékin appelle l’UE à «agir ensemble» contre le protectionnisme US

© AP Photo/ Ng Han Guan, Pool La croissance chinoise menacée par la guerre commerciale entre Washington et Pékin?

La Chine a appelé ce vendredi l’ Union européenne à adopter une position commune contre le protectionnisme américain, alors que les tensions dans le domaine commercial s'exacerbent entre Pékin et l'administration Trump, a déclaré l’ambassadeur chinois auprès de l'UE Zhang Ming cité par l'AFP.

«La Chine et l’UE (…) devront prendre une position claire contre le protectionnisme, respecter ensemble l’ordre commercial multilatéral fondé sur des règles et maintenir l’économie globale sur une voie solide et viable», a-t-il indiqué.

Et d’ajouter:

«C’est une responsabilité commune de la Chine et de l'UE. Nous devrons agir ensemble pour y parvenir.»

Les tensions entre Pékin et Washington se sont accrues depuis que Donald Trump a annoncé la mise en place de tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium, ciblant particulièrement la Chine.

Donald Trump a pour objectif de rééquilibrer les échanges commerciaux des États-Unis avec la Chine, en déficit de quelque 375 milliards de dollars l'année dernière (environ 505 milliards d'exportations chinoises contre 130 milliards d'exportations américaines).