Moscou réagit aux spéculations de Londres sur l'influence du Kremlin sur Victoria Skripal

© AFP 2018 Nillas Hallen La nièce de Sergueï Skripal se serait vu refuser son visa britannique. Pourquoi?

La Diplomatie russe a réagi à la version reprise par le correspondant diplomatique de BBC News, James Landale, selon laquelle la nièce de Sergueï Skripal , Victoria, n'a pu obtenir de visa britannique parce qu'elle était probablement« influencée ou contrainte par le Kremlin.

«Les uns disent que le visa n'a pas été délivré en raison du fait que, du point de vue de Londres, la visite de Victoria Skripal est organisée par le Kremlin. Bien que ce soit une absurdité totale, nous avons déjà entendu des centaines de déclarations absurdes de la part de la Grande-Bretagne», a déclaré Maria Zakharova.

Après avoir énuméré d’autres versions évoquées par les autorités britanniques sur le sujet, Mme Zakharova a souligné que «Londres a déjà tellement menti qu’il ne sait plus quoi inventer»

«Nous partons du principe que pour des raisons humanitaires au moins, le Royaume-Uni, les fonctionnaires, les diplomates britanniques doivent trouver la force de s'exprimer officiellement ne serait-ce que sur ce point», a ajouté la diplomate.

© REUTERS/ Henry Nicholls Comment Ioulia Skripal a fait échouer le plan de Londres visant à diaboliser Moscou

Jeudi, le 5 avril, Ioulia Skripal a fait sa première déclaration depuis l'incident à Salisbury. Elle a fait savoir qu'elle était réveillée depuis une semaine. Ensuite, Victoria a fourni l'enregistrement de la conversation téléphonique avec sa cousine Ioulia à la chaîne russe Rossiya 1. Durant cette conversation Ioulia a parlé de son état de santé et de celui de son père, Sergueï. Selon Ioulia, il allait bien et dormait au moment de cette conversation. Elle a dit à Victoria qu'ils se sentaient bien et qu'aucun d'eux n'avait de «problème insurmontable». Elle a d'ailleurs rajouté qu'ils allaient bientôt quitter l'hôpital.

Le 4 mars dernier, Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.