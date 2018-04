La ville irakienne de Sinjar risque-t-elle de connaître le même sort qu’Afrine en Syrie?

L'invasion de troupes turques au nord d'Erbil, capitale du Kurdistan irakien, est une violation de la souveraineté de l'Irak et le ministère irakien des Affaires étrangères peut faire appel au Conseil de sécurité des Nations unies, a déclaré à Sputnik Karim al-Nuri, un dirigeant bien connu des milices populaires Hachd al-Chaabi.

© AFP 2018 Safin Hamed Le PKK est toujours à Sinjar, la tension monte entre les Peshmergas et l’armée irakienne

«Nous sommes contre cette invasion et toutes les opérations militaires turques qui sont menées sur le territoire irakien. L'Irak peut défendre sa terre lui-même, et aucun autre État n'est en droit de le faire à sa place. Nous ne permettrons pas que l'Irak devienne un terrain de conflits entre des parties tierces. Nous prônons la résolution pacifique des conflits», a souligné l'interlocuteur de l'agence.

Le politologue Kefah Mahmud a donné à Sputnik certaines précisions sur l'invasion de troupes turques en Irak.

«Les militaires turcs ont franchi la frontière avec l'Irak et pénétré de 10 à 17 km à l'intérieur du pays. Cette opération militaire est menée contre le PKK déjà depuis plus d'un an. Mais c'est justement à présent que les médias se sont mis à la couvrir dans le détail. Cela est sans doute lié aux dernières menaces d'Ankara d'occuper Sinjar et d'en faire une autre Afrine», a estimé M.Mahmud.

© AP Photo/ Bram Janssen La ville irakienne de Sinjar bientôt transformée en un musée des atrocités de Daech

Après qu'en 2015, la région stratégiquement importante de Sinjar à la frontière irako-syrienne a été libérée de Daech*, les Unités de résistance de Sinjar (YBS qui ne sont qu'une ramification du PKK, selon Ankara) se sont installées dans la ville et ses environs. De son côté, la Turquie a longtemps exprimé son mécontentement de la présence du PKK et des Unités de résistance de Sinjar dans la région, déclarant qu'elle se préparait à lancer une opération contre eux.

Le 18 mars, l'état-major de l'armée turque a annoncé avoir pris le contrôle d'Afrine. Le 24 mars, le ministère turc de la Défense nationale a affirmé avoir instauré son contrôle sur l'ensemble du canton. Damas a condamné ces actions de la Turquie, rappelant que ce territoire était une partie intégrante du territoire syrien.

*Organisation terroriste interdite en Russie