Les USA construisent de nouvelles bases dans le nord de la Syrie, selon des Kurdes

Dans une interview accordée à Sputnik, le ministre de la Défense du canton kurde d'al-Jazira, Rezan Gulo, a confirmé à Sputnik les informations concernant la construction de nouvelles bases américaines dans le nord de la Syrie

«La coalition internationale est en train de construire de nouvelles base à Manbij, cela est liés à des plans militaires […]. Que ce soit des bases américaines ou françaises, nous coopérons avec la coalition et non avec des pays en particulier. La construction a lieu dans le nord de la Syrie, surtout à l'est de l'Euphrate», a déclaré Rezan Gulo.

Selon lui, Daech* a regagné une partie de ses forces suite aux actions des unités pro-turques à Afrine.

© AP Photo/ APTV Les USA auraient lancé la construction de deux bases militaires à Manbij en Syrie

«Que les Américains quittent la Syrie ou non, nous comptons sur nos forces, sur la force de notre peuple et sur nos combattants. La présence de la coalition dirigée par les États-Unis nous aide à lutter plus effectivement contre les terroristes. Mais que nos efforts soient coordonnés avec les États-Unis ou non, nous sommes prêts à en finir avec les terroristes à l'est de l'Euphrate et dans le nord de la Syrie en générale», a-t-il ajouté.

Moscou a souligné à plusieurs reprises que les États-Unis et la coalition agissaient en Syrie sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'Onu et du gouvernement du pays. Selon le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, en implantant leurs bases militaires sur la rive gauche de l'Euphrate, les États-Unis cherchent à isoler la région du reste de la Syrie.

