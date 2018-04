Lorsque la Marine militaire rejoint la guerre commerciale entre les USA et la Chine

La menace de sanctions émanant de Washington a poussé Pékin à faire une démonstration de la force de sa Marine en mer de Chine orientale, écrit l’analyste Minnie Chan dans le South China Morning Post

Le 5 avril, la Chine a entamé des manœuvres militaires d’une envergure sans précèdent. Ceci constitue une réponse à l’exercice de trois groupes de porte-avions de la Marine américaine prévu dans la région. La Chine engagera plus de 40 navires de ses flottes de la mer du Nord, de l’Est et du Sud afin qu’ils démontrent la puissance militaire de l’empire du Milieu.

Et de souligner que l’exposition de la puissance militaire était appelée à montrer que la Chine était résolue à défendre ses intérêts économiques. «La Chine veut montrer au monde sa détermination à défendre les résultats des réformes économiques des 40 dernières années. Comme aux États-Unis, en Chine la puissance militaire est l’un des instruments politiques du gouvernement destiné à protéger les intérêts nationaux», a indiqué l’analyste militaire Zhou Chenming, commentant la situation.

© REUTERS/ Bobby Yip La plus grande menace sur l’économie mondiale est désignée

Dans l’article, il est souligné que les manœuvres maritimes de la Chine et des États-Unis rappelaient l’échange de menaces d’introduire des taxes commerciales: Washington tente de montrer sa force, en échange Pékin se montre résolu à défendre ses intérêts.

Rappelons que Washington a publié mardi une liste d'importations chinoises, d'une valeur globale d’environ 50 milliards de dollars, qui seront visées par une nouvelle taxe supplémentaire de 25%. Deux jours plus tard, le Président Trump a ordonné au ministère du Commerce de son pays d’examiner la possibilité d’imposer 100 milliards de dollars de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises.

Ces démarches, les États-Unis les ont qualifiées de réaction aux mesures de rétorsion «injustes» entreprises par la Chine qui a elle aussi instauré des droits de douane supplémentaires de 25% sur 106 catégories de produits américains tels que le soja, les voitures et les substances chimiques. Qui plus est, la Chine a menacé d’adopter de nouvelles contremesures et d’aller jusqu’au bout dans la défense de ses intérêts.