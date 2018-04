Poutine exprime ses sincères condoléances suite à l’attaque tragique à Münster

Le Président russe a adressé des paroles de sympathie et de condoléances à la chancelière et au Président allemands, ainsi qu’à tous ceux qui ont perdu des proches dans l’attaque de Münster qui a fait ce samedi deux morts et une vingtaine de blessés.

Suite à une attaque meurtrière dans la ville allemande de Münster qui a coûté la vie à deux personnes et a fait une vingtaine de blessés, Vladimir Poutine a présenté ses condoléances à la chancelière allemande, Angela Merkel, au Président de la République fédérale d' Allemagne , Frank-Walter Steinmeier, ainsi qu'à toutes les familles touchées par la tragédie.

«Dans le télégramme de condoléance, le chef de l'État russe a demandé de transmettre ses paroles de sympathie aux parents et victimes et ses vœux de prompt rétablissement à tous les blessés», indique le message du service de presse du Kremlin.

Les dirigeants de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier et Angela Merkel, ont qualifié l'attaque de Münster de terrible.

«Les messages qui arrivent depuis Münster sont terrifiants. Partons du fait que c'était un acte de violence dégoûtant. En ce moment, mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Mes profondes condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches et qui éprouvent de l'anxiété», a déclaré Frank-Walter Steinmeier via son compte Twitter.

«Je suis profondément bouleversée par l'incident horrible à Münster», indique le communiqué officiel de Merkel diffusé samedi.

Plusieurs autres personnalités politiques, dont le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, ainsi que le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, et bien d'autres, ont également exprimé leurs condoléances et des paroles de soutien aux proches des victimes de l'attaque de Münster

Deux personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées ce samedi, lorsqu'un camion a foncé sur une foule à Münster, dans l'ouest de l'Allemagne, a précisé le ministère allemand de l'Intérieur. Selon les médias, au moins six blessés sont dans un état critique. Le conducteur qui était, selon des médias locaux, Allemand, s'est suicidé par balle. Il avait 49 ans et souffrait de troubles mentaux, écrit le Süddeutsche Zeitung, se référant à des chaînes de télévision locales.