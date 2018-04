Les extrémistes de Jaych al-Islam demanderaient de négocier avec Damas

Les radicaux du groupe Jaych al-Islam, retranchés dans la ville syrienne de Douma, dans la Ghouta orientale, ont demandé à négocier avec Damas, a affirmé une source officielle syrienne à l'agence de presse Sana.

© Sputnik. Mikhail Alayeddin Les radicaux de Jaych al-Islam exécutent des civils qui protestent dans la Ghouta

Dans son interview à Sana, la source a affirmé que la négociation se ferait exclusivement avec le gouvernement syrien, précisant que la demande des radicaux intervenait à la suite des coups sévères qu'ils avaient subis la nuit dernière au cours des opérations militaires effectuées contre leur base à Douma

Selon les dernières informations, Damas a accepté de mener la négociation, du fait de sa préoccupation pour la sécurité des civils à Douma et afin de libérer tous les prisonniers de Jaych al-Islam.

Les radicaux du groupe Jaych al-Islam ont violé, samedi, l'accord sur leur évacuation de la ville et la libération des personnes prises en otages. De plus, ils ont à nouveau pilonné les quartiers résidentiels de la capitale syrienne, tuant un enfant et faisant de nombreux blessés.

La veille de cette attaque, les radicaux avaient déjà fait 4 morts et 22 blessés en pilonnant Damas.

Depuis 2012, la capitale syrienne se retrouve régulièrement sous le feu des extrémistes occupant la Ghouta orientale, banlieue est de Damas. Actuellement, la libération de cette zone du joug islamiste est en cours. Il y a une semaine, le Commandement des forces armées syriennes a annoncé avoir libéré toutes les villes et localités de la Ghouta, il ne reste que la ville de Douma qui reste occupée par des radicaux.