Retrouvez la vidéo de l’attaque de missiles contre la base syrienne de Homs

L'agence de presse officielle syrienne Sana a publié une vidéo de la récente frappe de missiles sur l'aéroport militaire T-4, près de Homs. La vidéo est disponible sur la page Facebook de l'agence.

La frappe a été réalisée dans la nuit de dimanche à lundi. Les États-Unis nient être à l'origine des tirs. Selon Sana, la frappe a fait des victimes. D'après une source militaire, les forces antimissiles syriennes ont réussi à abattre huit missiles.

© Sputnik. Mikhaïl Alaetdin Une base aérienne syrienne visée par des missiles dont la majorité a été interceptée

Sur la vidéo durant une minute, on voit un missile passer dans le ciel et on entend le son d'une frappe.

«Notre système de défense aérienne répond à une frappe de missiles sur la base T-4», indique la légende.

Plusieurs missiles ont frappé tôt lundi matin la base aérienne Tiyas, également appelée T-4, de l'armée syrienne dans le gouvernorat de Homs. Comme l'indique la chaîne de télévision Al Mayadeen, les missiles ont été lancés depuis la Méditerranée à travers le territoire libanais.

De son côté, le Pentagone a assuré que les États-Unis «ne mènent pas de frappes aériennes en Syrie pour le moment».